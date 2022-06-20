Около одного миллиона новых кредитных карт выдано в мае в России

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) уточнило количество кредитных карт, которые выдали в России в мае. Об этом сообщил RT.

Всего по итогам мая количество выданных карт составило 0,97 миллиона единиц. По сравнению с прошлогодними показателями это число снизилось на 6,9% (в мае 2021 года — 1,04 миллиона единиц).

Больше всего карт было выдано в Москве (71,3 тысячи единиц), Подмосковье (51,5 тыс.), Санкт-Петербурге (39,1 тыс.), Кубани (38,6 тыс.) и Башкирии (34,2 тыс.).

«Рост выдачи кредитных карт в мае объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.