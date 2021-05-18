Около миллиона человек приняли участие в «Цифровом диктанте»

В «Цифровом диктанте» в этом году приняли участие 919 317 человек. Интерес к Всероссийской образовательной акции по проверке знаний в сфере интернет-технологий увеличился в три раза.

Самый высокий уровень цифровой грамотности показали дети 7–13 лет и взрослые 25–34 лет, сообщили руководители проекта. Самые низкие результаты по цифровой грамотности показали подростки 14–17 лет и молодежь 18–24 лет.

«Это рекордный год для „Цифрового диктанта“. В нем приняли участие 919 тысяч человек, что в два раза превзошло ожидания этого года и в три раза — цифры предыдущих лет. Особенно надо выделить такие регионы, как Самарская область, Краснодарский край, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области. В этих регионах приняли участие наибольшее количество людей», — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, который помогал с организацией диктанта.

Лидерами среди регионов по цифровой грамотности стали Карелия, Нижегородская, Астраханская области, Удмуртская Республика, Тамбовская, Оренбургская, Ивановская, Воронежская, Московская и Брянская области.

Во время проверки «Цифрового диктанта» специалисты оценивают общий уровень цифровой грамотности и знания по трем ключевым направлениям —-цифровой безопасности, цифровому потреблению и цифровым компетенциям, а также по дополнительному направлению, посвященному новым технологиям.