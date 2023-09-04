Общество 04 сентября 2023, 11:49 Около двух тысяч московских подростков приняли участие в проекте «Стажировки» Заммэра Москвы Ракова подвела итоги проекта «Стажировки» для подростков Сайт мэра и правительства Москвы

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Специальный проект «Стажировки» центра занятости «Моя карьера» завершился в Москве. В нем приняли участие около двух тысяч подростков 14-18 лет. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, юные москвичи получили опыт работы как в государственных, так и в коммерческих организациях столицы, имея возможность выбрать одну из 200 профессий — архитектора, инженера, аналитика, воспитателя, SMM-специалиста, юриста и многих других. Каждому из участников стажировки предоставили стипендию и персональную характеристику, которая сможет стать конкурентным преимуществом при последующем трудоустройстве.

Стажировки для подростков — это первый серьезный опыт погружения в настоящий рабочий процесс. За время реализации летнего проекта около двух тысяч ребят оценили выбранное направление, приобрели практический опыт, получили новые знания и заработали первые деньги. Анастасия Ракова

Проект проводился в три этапа. Под руководством опытных наставников юные жители города работали по четыре часа в день в течение трех недель.

Помимо воспитанников столичных семейных центров, в этом году к участию в проекте подключились дети из семей участников СВО по решению мэра Москвы.

Наибольшее количество подростков, около 100, прошли стажировку в центрах госуслуг «Мои документы». Они оказывали помощь посетителям в получении электронных услуг через терминал и портал mos.ru. Еще 90 подростков провели свою стажировку в центре спорта и досуга «Атлант», где они организовывали спортивные турниры, фестивали, праздники для детей и мастер-классы.

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