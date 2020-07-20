Около двух тысяч детей Севастополя отправились в лагерь по путевкам от города

В общей сложности в лагеря направили 1940 детей, из них 1 153 человека поехали в Крым. Также 440 ребят находятся в лагерях «Планеты детства», в «Артек» поехали 132 человека и еще 215 детей — в лагере «Морской».

Богомолова подчеркнула, что 35 человек не попали в «Артек» по состоянию здоровья, однако они смогут туда поехать в следующие смены.