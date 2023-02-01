Общество 01 февраля 2023, 15:51 Около двух тысяч человек вернулись в Волноваху после освобождения города Глава правительства ДНР Хоценко: после освобождения Волновахи туда вернулись 2000 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Население Волновахи в Донецкой Народной Республике за последние месяцы увеличилось до 10 тысяч человек. Это произошло после освобождения города российскими силами в марте 2022 года. Об этом заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым и обсудил планы на текущий год. Основной упор необходимо сделать на восстановление жилых домов и социальных объектов, которые пострадали от агрессии ВСУ.

Реклама

«Люди сейчас активно возвращаются. По данным администрации города, сейчас в Волновахе проживает порядка 10 тысяч человек», — написал Хоценко.

После освобождения в Волновахе, по его словам, проживали восемь тысяч человек, еще две тысячи сейчас вернулись. Представитель ДНР отметил, что главные условия для возвращения людей в свой город — восстановление инфраструктуры. В частности, речь идет о жилых домах и школах.

Город Волноваха находится к юго-западу от Донецка, бойцы Народной милиции ДНР освободили его 11 марта 2022 года.