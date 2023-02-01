01 февраля 2023, 15:51
Около двух тысяч человек вернулись в Волноваху после освобождения города
Глава правительства ДНР Хоценко: после освобождения Волновахи туда вернулись 2000 человек
Население Волновахи в Донецкой Народной Республике за последние месяцы увеличилось до 10 тысяч человек. Это произошло после освобождения города российскими силами в марте 2022 года. Об этом заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым и обсудил планы на текущий год. Основной упор необходимо сделать на восстановление жилых домов и социальных объектов, которые пострадали от агрессии ВСУ.
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«Люди сейчас активно возвращаются. По данным администрации города, сейчас в Волновахе проживает порядка 10 тысяч человек», — написал Хоценко.
После освобождения в Волновахе, по его словам, проживали восемь тысяч человек, еще две тысячи сейчас вернулись. Представитель ДНР отметил, что главные условия для возвращения людей в свой город — восстановление инфраструктуры. В частности, речь идет о жилых домах и школах.
Город Волноваха находится к юго-западу от Донецка, бойцы Народной милиции ДНР освободили его 11 марта 2022 года.
ДНР
Волноваха
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