Общество 23 июня 2023, 19:13 Около четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы Около четверти месячной нормы осадков за несколько часов выпало в некоторых районах Москвы РИА «Новости»

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До 25% месячной нормы осадков за несколько часов выпало в некоторых районах Москвы, сообщил в Telegram-канале столичный комитет городского хозяйства.

По сообщению ведомства, особенно интенсивный ливень прошел на северо-востоке, юго-востоке и востоке Москвы. Основной объем осадков ушел в ливневую сеть.

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Синоптики прогнозируют кратковременные дожди до конца дня. По этой причине в комитете уточнили, что 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» продолжат дежурство.

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