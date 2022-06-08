Около 95% женщин во время декретного отпуска решаются сменить профессиональную деятельность и начать заниматься тем, чем им нравится. Об этом стало известно в ходе опроса Томского госуниверситета, проведенного в рамках бесплатного обучения россиян по нацпроекту.

Свое будущее 60% молодых мам видят в открытии собственного дела и работе в удобном формате, позволяющем совмещать воспитание детей с зарабатыванием денег. При этом только 39% опрошенных хотят вернуться в офис после декретного отпуска, сказано в опросе.

Источник фото: РИА «Новости»

Светлана Алтухова, управляющий партнер SelfMama, заявила, что женщины чаще будут возвращаться из декретного отпуска на место работы, если работодатели пересмотрят отношение к корпоративной культуре в пользу гибридного графика.

«С появлением ребенка встроиться в корпоративную культуру можно только в одном случае: ограничив часть личной жизни. И тут большая часть женщин делает выбор в пользу предпринимательства, потому что там, как им кажется, свободнее», — рассказала она.

Успех в предпринимательстве

«Часто мы экстраполируем собственный опыт на остальных, считая, что если это подходит мне, ребенку и подругам, то может подойти и всему рынку. Это, конечно, далеко не всегда релевантно», — заявила Алтухова.

Источник фото: РИА «Новости»

Женщины отмечают, что нередко им приходится сталкиваться с предубеждением о ненадежности мам в декрете в качестве сотрудников.

По словам кандидата психологических наук и основательницы сервиса «Вольта» Натальи Кисельниковой, независимо от того, насколько важна родительская роль для конкретной женщины, самореализация не сводится только к материнству.

Исключение из социальной жизни

«Мысли об изменениях в карьерной траектории и развитии собственного бизнеса могут возникать по разным причинам. Начиная от желания найти более удобный формат занятости в виде гибкого графика или удаленной работы и заканчивая появившимися ресурсами, временем или внутренней уверенностью для того, чтобы заниматься тем, что нравится», — сказала Кисельникова.

По ее словам, время в декрете порой позволяет остановиться и подумать о планах, взвесить альтернативы и выбрать то, что кажется подходящим.

С 2021 года в России женщины, находящиеся в декретном отпуске, могут бесплатно обучиться новой профессии или повысить квалификацию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» в одном из ведущих вузов страны.

В этом году доступно свыше 24 тысяч программ для обучения в удаленном или гибридном формате. Подать заявку на участие можно на сайте проекта.