Общество 16 декабря 2022, 18:43 Около 93,3 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в России в 2022 году

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Специалисты показали статистику по вводу жилья в России за 2022 год. Этот показатель составил 93,3 квадратных метра, уточнил сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал «Квадратный Мэтр».

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Уточняется, что это на 14,9% (на 12,1 миллиона квадратных метров) больше, чем за 11 месяцев прошлого года. При этом в ноябре 2022 года темпы ввода значительно сократились. Разница с октябрем составила почти 40%.