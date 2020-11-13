Около 913 млн рублей выделят на выплаты детям в Воронежской области

Отмечается, что решение было одобрено в рамках четвертого заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. Правки внесены по причине изменения размера поступлений доходов местного бюджета. Также причиной стало перераспределение ассигнований между региональными департаментами.

Самые масштабные коррективы связаны с крупным траншем из федерального бюджета. Его размер составил практически 4,6 миллиарда рублей. Нетесов отметил, что большую часть средств направят на финансирование мероприятий в рамках борьбы с распространением COVID-19.