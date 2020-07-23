Около 900 млн рублей потратят на строительство новой развязки в Уфе

Будет заниматься реконструкцией транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Аукцион по отбору подрядчиков уже стартовал, он продлится до 14 августа. Финансирование проекта будет осуществлять республиканский и городской бюджеты.

Отмечается, что строительство нового моста-вставки поможет избежать пробок на въезд и выезд из города.