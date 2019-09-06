Около 90 новых специалистов пришли на работу в медучреждения Солнечногорска за год

Около 90 специалистов пришли в солнечногорские медицинские учреждения в прошлом году. Этот и другие вопросы обсудили на форуме «Сильное. Здоровое. Чистое».

Солнечногорск стал площадкой для проведения форума «Сильное. Здоровое. Чистое». На нем местные жители смогли задать волнующие их вопросы представителям Общественной палаты региона. Также на форуме прозвучал отчет о работе, проделанной в округе за этот год.

Начали с экономики. На форуме озвучили, что сейчас в Солнечногорье реализуется свыше 60 инвестиционных проектов. Один из якорных инвесторов округа — завод «Мерседес-Бенц».

В вопросе здравоохранения особое внимание уделили нехватке кадров. При этом отметили, что за прошлый год в округ привлекли около 90 высококвалифицированных специалистов. Качество медицины в Солнечногорье оценил заместитель председателя Комиссии по развитию здравоохранения Общественной палаты Подмосковья Евгений Мартынов.

«Все отделения, которые собраны в стационаре, они работают в полном режиме. И если чего-то нет, как, например, профильного сердечно-сосудистого отделения, то у нас есть маршрутизация между городами. То есть надо понимать, что полная доступность медицины, которая определена федеральными госгарантиями на 2019–2020 годы, здесь выполняется, — рассказал заместитель председателя Комиссии по развитию здравоохранения Общественной палаты Подмосковья Евгений Мартынов.

Говоря об экологии, на форуме озвучили, что в Солнечногорье большое внимание уделяют очистке прудов, родников и в особенности озера Сенеж. Благоустройство его набережной продолжится: в следующем году ее продлят еще на два километра. Кроме того, на сегодняшний день в округе полностью отремонтировали свыше 400 контейнерных площадок.