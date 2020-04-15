Около 90 мигрантов заразились коронавирусом за сутки в нелегальном хостеле в Ленобласти

По данным информагентства, за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 88 человек. Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в хостеле. Его закрыли на карантин, а собственника обязали обеспечить питание и охрану проживающих.