Около 90 мигрантов заразились коронавирусом за сутки в нелегальном хостеле в Ленобласти
В деревне Новосергиевке (Ленинградская область) в нелегальном хостеле для мигрантов число зараженных коронавирусом достигло 123. Всего там проживает 472 человека, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
По данным информагентства, за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 88 человек. Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в хостеле. Его закрыли на карантин, а собственника обязали обеспечить питание и охрану проживающих.