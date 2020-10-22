Около 90 километров дорог отремонтируют в Севастополе в 2021 году

По данным издания, отремонтируют 72 объекта, протяженность которых составляет примерно 90 километров. В список вошли улицы Марата, Суворова, Генерала Лебедя в Ленинском районе, участок Фиолентовского шоссе от улицы Вакуленчука до Камышового шоссе, Столетовский проспект и улица Челнокова в Гагаринском районе и другие.

«Перечень из 15 объектов капитального ремонта и 57 объектов ремонта сформирован в соответствии с результатами экспертной и инструментальной диагностики», — рассказали в ведомстве.