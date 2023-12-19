Общество 19 декабря 2023, 13:17 Около 800 цифровых инженеров подготовили в России за два года Бочкарев: 800 цифровых инженеров выпустили за два года по московской программе Freepik

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Около 800 человек получили квалификацию по специальности «Цифровой инженер» в течение 2022–2023 годов по программам, разработанным в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, практика показала, что цифровизацию стоит применять и в других районах. Так, персонал в отрасли строительства активно выпускают цифровые академии российских IT и строительных компаний.

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«Теперь специалисты, получившие квалификацию „Цифровой инженер ПТО“, могут работать в электронном виде с ИТД — исполнительной строительной документацией», — уточнил Бочкарев.

Он добавил, что уникальную программу создали в столице под руководством ГК «Аметист Групп». По результатам совместной работы на сегодня она распространилась и в других городах и регионах: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Алтайский край, Казань, Дагестан.

Помимо этого, в ближайшее время организуют ряд дополнительных программ для определенных категорий работников: цифровых снабженцев, инженеров, прорабов, а также руководителей строительных проектов и организаций.

Глава Стройкомплекса добавил, что в 2024 году по плану организовать обучение еще двух тысяч цифровых строителей в Москве и регионах. Из них больше половины будут строить карьеру в столице.