Общество 01 июня 2023, 07:44 Около 800 человек отказались работать на ЗАЭС из-за запугиваний со стороны Украины Росэнергоатом: около 800 человек оказались от работы на ЗАЭС из-за угроз от Украины РИА «Новости»

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Из-за запугиваний со стороны Украины около 800 человек не стали подписывать контракт с компанией, эксплуатирующей Запорожскую АЭС. Об этом ТАСС рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Порядка 800 человек либо запуганы, либо предпочли саботировать работу за деньги, которые выделяет Украина», — констатировал он.

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По словам Карчаа, украинский «Энергоатом» распространяет ложные данные ради давления на сотрудников атлмной электростанции. Публикуются, например, сообщения о пытках на ЗАЭС, но все они бездоказательны, не приводится ни имен, ни должностей виновных.

Некоторые из тех, кто отказался заключать договор с эксплуатирующей организацией, уехали из Энергодара, некоторые остались. Доступа на станцию они лишились, но права работать у них не отнимали. Россия старается максимально сохранить персонал Запорожской АЭС.

Чтобы станция работала по российским стандартам, необходим штат в пять-шесть тысяч человек, считает Карчаа. Пока трудовой договор с компанией, эксплуатирующей АЭС, заключили более четырех тысяч сотрудников. Формирование штата собираются закончить к осени.