Общество 22 марта 2023, 13:00 Около 80% россиян признались, что выбрасывают слишком много еды

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Ежегодно в России люди выбрасывают почти 18 миллионов тонн уже готовой еды. Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, что около 80% россиян выбрасывают слишком много еды и хотят пересмотреть свое отношение к потреблению продуктов.

Отмечается, что более 25% соотечественников покупают продукты, которые не успевают съесть до окончания срока годности. Еще 18% опрошенных признались, что не могут уследить за прокисающим молоком и завядающими овощами.

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По данным RT, 11% россиян предпочитают отдавать лишнюю еду и продукты другим людям.

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