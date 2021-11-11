Около 80% россиян хотят выбирать профессию своим детям

Онлайн-университет Skypro провел опрос среди родителей и выяснил, насколько они вовлечены в образовательный процесс своих детей. Об этом сообщила «Газета.ru».

46% родителей отметили, что сильно контролируют учебу ребенка. 9% рассказали, что стараются не вовлекаться в этот процесс, и 2% сообщили, что совсем не принимают в нем участия.

34% рассказали, что тратят время на контроль обучения детей один-два часа в неделю, 23% — два-пять часов, 24% — более пять часов.

34% рассказали, что собираются контролировать детей до 18 лет, 17% — до выхода на работу (22-25 лет), по 15% — до 14 или 16 лет. 11% собираются контролировать ребенка всю жизнь. 8% затруднились ответить.

80% участников опроса считают, что специальность после школы детям должны выбирать родители. Только 20% считают, что дети должны выбирать сами.

В опросе приняли участие 1571 людей с детьми со всей России.

Ранее прошел опрос, который показал, что половина россиян считают себя добрыми людьми (50,06%) или скорее добрыми (39,60%).