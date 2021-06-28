Около 80% петербургских родителей признались, что не способны уследить за своими детьми

Травматолог-ортопед Алексей Баиндурашвили рассказал «Невским новостям» о результатах исследования среди петербургских родителей, дети которых получили травмы.

По словам Баиндурашвили, большинство родителей рассказали, что не могут уследить за своими детьми. 78% анкетируемых признались, что чувствуют себя виноватыми, поскольку не способны обеспечить безопасность ребенка во всех видах травматизма. Отмечается, что в основном травмы детей носят одинаковый характер. Это может быть спортивный, школьный и бытовой травматизм.