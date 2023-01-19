19 января 2023, 13:38
Около 8% сметаны на российском рынке признали фальсификатом
Роскачество провело исследование сметаны жирностью 20%. По результатам проверок, около 8% данного молочного продукта на российском рынке признали фальсификатом, сообщило РИА ФАН.
Отмечается, что в поддельных продуктах выявили большое содержание растительных жиров, которые не должны присутствовать в настоящей сметане.
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Также в фальсифицированных образцах продукции не был найден молочный жир, вместо него для производства сметаны компании используют заменители.
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