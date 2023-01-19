Общество 19 января 2023, 11:48 Около 75% россиян ни разу не окунались в прорубь в Крещение

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Православный праздник Крещение Господне отмечается 19 января. Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, что три четверти россиян ни разу в жизни не участвовали в крещенских купаниях и не окунались в прорубь.

Отмечается, что порядка 47% соотечественников не готовы окунуться в прорубь из-за боязни холода. Еще 28% россиян признались, что принять участие в крещенских купаниях им не позволяет наличие хронических заболеваний.

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Всего в опросе приняли участие 9,9 тысячи человек.

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