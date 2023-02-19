Общество 19 февраля 2023, 10:47 Около 700 объектов украинских олигархов и политиков национализировали в Крыму Глава парламента Крыма: почти 700 объектов украинских олигархов подпали под национализацию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Около 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов подпали под национализацию в Крыму. Об этом РИА «Новости» сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.

Политик уточнил, что речь идет об объектах движимого и недвижимого имущества — это земельные участки, различные здания и помещения, склады и многое другое.

Реклама

«У тех, кто зарабатывает деньги в Крыму и направляет их против наших граждан, наших солдат, нет никаких принципов и чувства совести. <…> У нас, в развивающемся, успешном российском регионе, они не брезгуют высасывать деньги», — подчеркнул он.

Реклама

Ранее власти Крыма решили национализировать имущество нескольких украинских олигархов, которые совершили преступления в отношении России.

Среди них, в частности, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Арсений Яценюк, Сергей Тарута, Нестор Шуфрич. Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что средства от продажи их имущества направят на нужды участников спецоперации.