В прошлом году на дорогах России полицейские выявили более полумиллиона случаев пьянства за рулем. Почти 70 тысяч нетрезвых водителей стали фигурантами уголовных дел. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 550,7 тысячи фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, из которых 68,4 тысячи отнесено к уголовной юрисдикции», — рассказали в ведомстве.

По данным МВД, число пьяных водителей и уголовных дел с 2019 года почти не изменилось. Оно увеличилось только на 0,3 и 0,6% соответственно. Водителей под наркотиками выявили больше на 5%.

В полиции рассказали, что дела против пьяных водителей заводили, если их раньше уже привлекали к административной ответственности за подобное. Максимальное наказание за это — два года за решеткой и лишение прав на три года.