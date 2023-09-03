Общество 03 сентября 2023, 14:53 Около 70% средств на ремонт школ идут на село — Путин Путин заявил, что в села идут около 70% средств на ремонт школ РИА «Новости»

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Большая часть выделяемых на ремонт школ денежных средств идет в учебные учреждения сельской местности, чтобы дети из небольших населенных пунктов тоже получили полноценные возможности для качественного образования. Об этом во время посещения Тургиновской средней образовательной школы в Тверской области заявил президент России Владимир Путин. Кадры его поездки показали в эфире телеканала «Россия 24».

Директор школы Ольга Карасева продемонстрировала главе государства помещения новых зданий школы и отметила, что для местных детей это очень важно.

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«Мы же как раз делаем упор на школы в селах, когда говорим о ремонте. Процентов 70% всех денег, которые выделяем на школы, идут в село», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что, если у школьников есть творческие способности, то при создании необходимых условий интерес у них только вырастет. Глава государства осмотрел бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс, технологии, классы ОБЖ и изобразительного искусства.

В конце визита президент поблагодарил руководство школы за самоотверженный труд и поздравил с Днем знаний.

Ранее Путин рассказал школьникам о главном гаранте успеха в будущем.