Около 70 самолетов Ту-214 планируют произвести в России до 2030 года

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что к 2030 году в России планируется произвести примерно 70 самолетов Ту-214. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Ростех».

«В перспективе до 2030 года ОАК планирует изготовить порядка 70 авиалайнеров Ту-214. Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией», — процитировал RT сообщение корпорации.

Самолет Ту-214 способен вместить до 210 пассажиров и пролететь на расстояние до 6,5 тысяч километров.