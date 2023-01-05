Общество 05 января 2023, 08:26 Около 70 пострадавших в Макеевке военнослужащих направят в госпиталь в Самару Губернатор Азаров: около 60-70 раненных в Макеевке военных переведут в самарский госпиталь РИА «Новости»

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Около 60-70 военнослужащих, получивших ранения в Макеевке, переведут в самарский госпиталь на реабилитацию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

«Около 60-70 человек отправил в Самару, у кого позволяет самочувствие. Наши местные медики подготовились к приему, бойцы получат дополнительные силы для скорейшего восстановления», — уточнил глава региона Дмитрий Азаров.

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Губернатор посетил военнослужащих в госпиталях Макеевки и Ростова-на-Дону, доставив им необходимые вещи, в том числе обмундирование и медикаменты.

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«Наших земляков первой приняла больница в Макеевке. Медсестры и врачи сделали все возможное, чтобы ребята как можно быстрее отправились в специализированные клиники после получения первой медицинской помощи. Парни еще много важного и доброго сделают для страны», — добавил он.

Азаров подчеркнул, что будет ходатайствовать о присвоении оказавшимся под ударом в Макееве военнослужащим государственных наград за отвагу и мужество.

Украинские боевики в новогоднюю ночь атаковали здание техникума в Макеевке, в котором дислоцировались российские военные. Жертвами стали 89 человек.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что почти всех пострадавших в Макеевке бойцов перевели на лечение в другие регионы страны.