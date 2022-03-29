Около 70 млн пачек нелегальных сигарет обнаружили в России с начала года

В пресс-службе Центра развития перспективных технологий, являющегося оператором системы «Честный знак», рассказали о количестве выявленных контрабандных пачек сигарет с начала 2022 года. Об этом написала «Газета.ru».

По их данным, система отслеживания маркировки товаров обнаружила более 70 миллионов попыток ввода нелегальных сигарет в торговый оборот.

«Система фиксирует и анализирует ряд признаков, по которым мы понимаем, что происходит попытка сбыта нелегальных сигарет. В итоге под видом легальной пачки на руки потребителю выдают товар неизвестного происхождения, либо товар, введенный в оборот с нарушениями. Таких попыток реализации нелегальной продукции через легальный бизнес за неполных три месяца 2022 года выявлено более 70 млн», — рассказал представитель ЦРПТ.

Больше всего нарушений зафиксировано в Краснодарском крае, Москве, Ростовской области, Санкт-Петербурге и Иркутской области. Нарушения были выявлены почти в каждой четвертой компании, участвующей в обороте табачной продукции и зарегистрированной в системе.