Около 70 человек отправили на карантин после похорон в Курганской области
В Курганскую область на похороны родственницы приехала жительница Москвы, у которой анализ на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, женщина прибыла в регион через тюменский аэропорт. У нее взяли анализ на коронавирус, после чего она поехала в Далматово.
«Врачи в защитных костюмах прибыли за пациенткой прям на поминки, которые проходили в столовой», — рассказал инсайдер.
Около 70 человек получили предписание о необходимой самоизоляции. Столовую закрыли на дезинфекцию.