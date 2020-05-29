    29 мая 2020, 11:46

    Около 70 человек отправили на карантин после похорон в Курганской области

    Артур Блянихов

    В Курганскую область на похороны родственницы приехала жительница Москвы, у которой анализ на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, женщина прибыла в регион через тюменский аэропорт. У нее взяли анализ на коронавирус, после чего она поехала в Далматово.

    «Врачи в защитных костюмах прибыли за пациенткой прям на поминки, которые проходили в столовой», — рассказал инсайдер.

    Около 70 человек получили предписание о необходимой самоизоляции. Столовую закрыли на дезинфекцию.