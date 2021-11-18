Около 7 тысяч пожилых людей вакцинировали на дому в Петербурге
Комитет по здравоохранению поручил выделить дополнительные кабинеты для вакцинации пенсионеров
За последние восемь месяцев вакцинацию от коронавируса на дому прошли 6955 человек старше 60 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.
В ведомстве уточнили, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями относятся к категории граждан, которым необходимо вакцинироваться в первую очередь.
Комитет по здравоохранению поручил городской администрации сделать дополнительные места для записи и дополнительные прививочные кабинеты для таких людей.
Всего в Санкт-Петербурге полный курс вакцинации прошли 2 052 908 человек.