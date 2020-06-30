Около 680 тысяч россиян сократили во время нерабочих дней

В период нерабочих дней, объявленных из-за распространения коронавируса, в России сократили около 680 тысяч человек. В Минэкономразвития оценили эти цифры и сочли их неплохим результатом.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заметил, что из-за ограничений не могли заниматься трудовой деятельностью 15 миллионов человек. Его слова привел сайт радиостанции «Говорит Москва».

Глава ведомства заметил, что с 1 апреля, по имеющимся данным, свыше двух миллионов безработных встали на учет в службах занятости. Третью часть из них составили сокращенные сотрудники.

По мнению Решетникова, показатели занятости 2021 года окажутся на уровне 2019-го. Произойдет это благодаря мерам поддержки экономики, которые были приняты в стране.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заметил, что с 1 апреля безработных в стране стало больше — их число выросло в 3,5 раза. Почти в 30 раз стало больше тех, кто работает удаленно.