Около 66% россиян заявили, что всех бездомных кошек и собак нужно помещать в питомники

Результаты опроса ВЦИОМ Онлайн, проведенного в рамках совместного проекта с сайтом kp.ru, показали, что 66% опрошенных граждан предлагают помещать всех бездомных кошек и собак в питомники. Об этом написал kp.ru.

По словам респондентов, таким образом можно решить проблему с беспризорными животными.

Примерно 41% россиян считают, что нужно отлавливать животных, стерилизовать, чипировать и выпускать обратно, чтобы в будущем они не оставляли потомства. Еще 17% предложили уничтожать собак, поскольку многие из них агрессивны по отношению к людям.

По словам 13% опрошенных, усыплять бездомных животных нужно в специально оборудованных помещениях, а 4% полагают, что это можно делать прямо на улице.

Всего в опросе поучаствовало 1600 россиян в возрасте от 18 лет со всех регионов России.