Около 6,5 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в ХМАО

В Югре под программу капитального ремонта попало 6438 многоквартирных домов. Об этом сообщил портал Infox.

«Изменения связаны с ежегодной актуализацией программы на основании мониторинга технического состояния МКД. На сегодняшний день общее количество домов, включенных в окружную программу капремонта, составляет 6 438, в том числе краткосрочного ремонта — 1940», — рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Директор регионального департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким добавил, что мероприятие направлено на привлечение средств федерального бюджета для повышения комфорта проживания в многоквартирных домах.