Около 60 жилых домов подтопило в Забайкалье

В Забайкальском крае подтоплено 57 жилых домов и 127 частных участков из-за сильных дождей, которые шли с 25 по 27 июля. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным издания, пострадали Александрово-Заводский, Сретенский, Читинский, Борзинский и Дульдургинский районы. Более 290 человек оказались в зоне разгула стихии. Местные власти подготовили 32 пункта временного размещения. Суммарно подготовленные для эвакуации места рассчитаны на 1248 человек.