Около 60 тысяч жителей Крыма остались без электричества из-за урагана

В Министерстве энергетики России рассказали о мощнейшем урагане, который оставил без электричества около 56 тысяч жителей Крыма. Примерно 37 тысяч до сих пор остаются без электроэнергии. Об этом написало ИА Nation News.

Сейчас в регионе активно ведутся работы по устранению неполадок. По данным МЧС России, погодные условия на полуострове будут становиться только хуже. Порывы ветра в ближайшее время могут составить до 28 метров в секунду.

В связи с ураганом, из-за которого пострадали люди, мэр Ялты Янина Павленко предложила перевести сотрудников на удаленный режим работы, а детские сады и школы временно закрыть.