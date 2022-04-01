Около 60% россиян не заметили влияния санкций на их уровень жизни

По данным опроса Фонда «Общественное мнение», 60% жителей России не думают, что из-за введенных западными странами антироссийских санкций ухудшится их материальное положение. Либо считают, что ухудшение будет почти незаметным.

Как сообщает newizv.ru, 28% опрошенных считают, что санкции вообще на скажутся на их достатке, а 32% уверены, что его ухудшение будет незначительным.

Но каждый четвертый готовится к тому, что удар по достатку будет серьезный.

18% думают, что санкции заметно изменят их образ жизни, 23% считают, что изменения будут незначительными. Для 45% санкции вообще значения не имеют.