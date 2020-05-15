Около 60% россиян не оценили удаленку

Среди недостатков удаленки россияне отметили, что специфика их работы требует прямого контакта с людьми. Перед большинством встал вопрос самоорганизации в домашних условиях. 15% опрошенных дома сложно сосредоточиться, у 8% увеличился объем работы, по 7% россиян недовольны удаленкой из-за сложностей совмещения рабочего и частного пространства и маломощного домашнего компьютера или проблем с интернетом.

Среди плюсов респонденты назвали гибкий график и выигранное время, которое не надо тратить на дорогу на работу.

Всего число россиян, которые сейчас трудятся удаленно, с начала пандемии выросло в восемь раз.

«Распространение коронавируса активизировало переход россиян на удаленный режим работы: до пандемии так трудились только 2% опрошенных, а перешли к нему полностью или частично уже 16%», — говорится в исследовании.

Пандемия полностью поменяла рабочую реальность большинства россиян. Лишь для трети все осталось без изменений.

Россия живет в режиме самоизоляции с конца марта. Весь апрель и начало мая были нерабочими. Президент России Владимир Путин объявил об отмене этого периода с 12 мая, однако вопрос об ослаблении ограничений — этот по-прежнему компетенция региональных властей.