    15 мая 2020, 09:31

    Около 60% россиян не оценили удаленку

    Андрей Иванов

    Россиянам не нравится работать дистанционно. Около 60% сограждан дали отрицательную оценку удаленке. Плюсы в работе из дома для себя отметили лишь 36% жителей России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аналитический доклад ВЦИОМ и Social Business Group.
    Около 60% россиян не оценили удаленку

    Среди недостатков удаленки россияне отметили, что специфика их работы требует прямого контакта с людьми. Перед большинством встал вопрос самоорганизации в домашних условиях. 15% опрошенных дома сложно сосредоточиться, у 8% увеличился объем работы, по 7% россиян недовольны удаленкой из-за сложностей совмещения рабочего и частного пространства и маломощного домашнего компьютера или проблем с интернетом.

    Среди плюсов респонденты назвали гибкий график и выигранное время, которое не надо тратить на дорогу на работу.

    Всего число россиян, которые сейчас трудятся удаленно, с начала пандемии выросло в восемь раз.

    «Распространение коронавируса активизировало переход россиян на удаленный режим работы: до пандемии так трудились только 2% опрошенных, а перешли к нему полностью или частично уже 16%», — говорится в исследовании.

    Пандемия полностью поменяла рабочую реальность большинства россиян. Лишь для трети все осталось без изменений.

    Россия живет в режиме самоизоляции с конца марта. Весь апрель и начало мая были нерабочими. Президент России Владимир Путин объявил об отмене этого периода с 12 мая, однако вопрос об ослаблении ограничений — этот по-прежнему компетенция региональных властей.