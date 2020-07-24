Около 60% москвичей надевают маски при походе в магазин. При этом раньше средства защиты носили 90% посетителей, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, сейчас за отсутствие перчаток и маски каждый день в столице штрафуют порядка 200 человек. Он также отметил, что средства защиты значительно подешевели по сравнению с мартом и апрелем.

«Чуть больше 60% посетителей носят маски в магазинах. Сразу после снятия ограничений этот процент был более 90%. Сейчас народ немного расслабился. В любом случае мы ведём работу с предприятиями торговли, есть штрафные санкции за несоблюдение этих режимов. Порядка 100-200 протоколов ежедневно составляет полиция на посетителей магазинов», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва»

Ранее сообщалось, что в Московской области остаются обязательными ношение масок и соблюдение социальной дистанции. В регионе остается запрет на проведение публичных мероприятий и посещение ночных клубов и дискотек.