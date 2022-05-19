Из-за санкций и трудностей с логистикой с полок российских магазинов может пропасть около 60% импортного вина, после чего нишу частично заполнит российское. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров.

«Порядка 60% зарубежных производителей, мы ожидаем, покинут полки, временно или постоянно. Речь про все сегменты, включая и относительно недорогие испанские, итальянские вина, которые сейчас уходят с рынка по тем или иным причинам», — рассказал Майоров.

По его словам, дистрибьюторы и сети уже выкупили у российских производителей, которые наладили каналы продаж на внутренний рынок, весь объем продукции, даже с запасом. Экспорт российского вина — вопрос не только прибыли, но и репутации, заметил специалист.

«Сейчас даже те производители, которые хотели вкладываться и развивать экспорт, разводят руками и говорят: у нас сейчас внутренний рынок уже потребил все наше произведенное вино», — добавил Павел Майоров.