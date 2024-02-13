Общество 13 февраля 2024, 09:36 Около 6 тыс. рабочих мест создали на промпредприятиях Москвы Собянин: в Москве на промпредприятиях создали около 6 тыс. рабочих мест Фото: Telegram-канал «Мэр города Сергей Собянин» / Соцсети

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Около шести тысяч рабочих мест в рамках заключенных офсетных контрактов предоставили на промпредприятиях Москвы. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, столица начала первой заключать офсетные сделки с инвесторами, которые строят или модернизируют производства, а также создают новые рабочие места. Кроме того, благодаря этому мегаполис получает продукцию.

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«С 2017 по 2023 год мы подписали 14 офсетов с совокупным объемом инвестиций около 82 миллиардов рублей», — подчеркнул Собянин.

Эти договоры позволят поставлять лекарства и медизделия, батареи для аккумуляторов электротранспорта, продукты питания для молочных кухонь и другое. Строительство шести из 14 производств завершили или модернизировали, либо ведут поставки продукции.

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