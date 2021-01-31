Около 550 пунктов приема новогодних деревьев заработали в Москве

Для приема новогодних деревьев в Москве работают около 550 пунктов. В рамках акции «Елочный круговорот», которая проходит в столице, с середины января собрали уже около 25 тысяч елок.

Об этом сообщили на сайте мэра столицы.

«В этом году многие начали приносить деревья после 14 января: уже собрано около 25 тысяч новогодних елок», — сказано в сообщении.

Москвичи могут отнести елки, сосны и пихты в 549 пунктов приема, которые работают в столице, а также в один в ближайшем Подмосковье. Они утилизируют деревья, не навредив экологии — оттуда их направляют в один из 10 пунктов переработки. Самый крупный из них расположен в Ульяновском лесопарке: он способен утилизировать в среднем 1,5 тысячи деревьев в день.

Новогодние елки, сосны и пихты перерабатывают в щепу, из которой затем делают грунт. Его будут использовать, чтобы выращивать газоны и новые деревья. Принять участие в акции можно до 20 февраля — до этого времени все пункты приема продолжат свою работу.