Общество 25 марта 2024, 17:05 Около 5,5 тысячи билетов продали на концерт «Пикника» в Crocus City Hall АГН «Москва»: на концерт группы «Пикник» 22 марта продали 5,5 тысячи билетов РИА «Новости»

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На концерт группы «Пикник» 22 марта в Crocus City Hall, который не состоялся из-за теракта, продали примерно 5,5 тысячи билетов. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на источник.

«На мероприятие было продано около 5,5 тысячи билетов, зрителей — около четырех тысяч человек» — рассказал он агентству.

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Выступление музыкантов не состоялось из-за теракта, который унес жизни как минимум 137 человек. В столичные больницы отправили свыше 70 пострадавших во время террористической атаки.

Концерт группы в Петербурге также оказался под вопросом. Из-за пожара коллектив лишился всех своих музыкальных инструментов. Сейчас новое оборудование срочно начали закупать.

Коллектив пообещал, что проведет вечер памяти, посвященный жертвам теракта в Crocus City Hall. Все собранные средства с концерта передадут родственникам погибших и тем, кто получил травмы.