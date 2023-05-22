Общество 22 мая 2023, 14:51 Около 5,5 тыс литра контрафактного алкоголя изъяли во время рейдов в Ленобласти

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В Тосненском районе Ленинградской области правоохранители изъяли около 5,5 литра контрафактного алкоголя. Об этом написали «Невские новости», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и 47-му региону.

Продукцию обнаружили в двух подпольных цехах в Федоровском городском поселении. Там же полицейские нашли поддельные федеральные специальные марки.

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По факту нелегального производства алкоголя стражи порядка задержали пятеро иностранных граждан. Расследование делапродолжается.