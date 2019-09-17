Около 53 тысяч жителей Подмосковья определились с профессиями в центрах занятости
«Многие люди испытывают затруднения в выборе карьерного пути, дальнейшей профессии. Наши специалисты помогают всем желающим пройти тестирование и, на основании результатов, разобраться и выявить у человека склонности и таланты к тем или иным видам профессиональной деятельности или дальнейшего обучения» — объяснила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Получить услугу может любой желающий. Для этого нужно обратиться в центр занятости населения региона. Помимо этого, гражданин может получить предложение о предоставлении услуги от работника центра занятости населения во время получения других услуг.
При личном обращении в центр занятости сотрудники записывают желающих на тестирование. Также записаться можно по телефонам и по электронной почте.