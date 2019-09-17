  • Около 53 тысяч жителей Подмосковья определились с профессиями в центрах занятости

    17 сентября 2019, 17:39

    Алена Собкалова, Лариса Голобородько

    С начала года центры занятости помогли определиться с профессией 53 тысячам жителей Подмосковья.

    «Многие люди испытывают затруднения в выборе карьерного пути, дальнейшей профессии. Наши специалисты помогают всем желающим пройти тестирование и, на основании результатов, разобраться и выявить у человека склонности и таланты к тем или иным видам профессиональной деятельности или дальнейшего обучения» — объяснила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

    Получить услугу может любой желающий. Для этого нужно обратиться в центр занятости населения региона. Помимо этого, гражданин может получить предложение о предоставлении услуги от работника центра занятости населения во время получения других услуг.

    При личном обращении в центр занятости сотрудники записывают желающих на тестирование. Также записаться можно по телефонам и по электронной почте.