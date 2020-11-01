Около 51 тысячи человек остались без света в Дагестане

Почти 51 тысяча жителей района в Дагестане остались без электричества из-за отключения воздушной линии электропередачи (ВЛ). Об этом сказано в сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Кумторкалинского района — около 51 000 человек», — отмечается в сообщении. Его цитирует «Свободная пресса».

Сейчас специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, сообщили ТАСС в компании «Россети Северный Кавказ».

«Энергетики намерены вернуть свет в дома потребителей максимально оперативно. Персонал, задействованный в работах, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты», — сказано в сообщении.

На прошлой неделе непогода стала причиной отключения электроэнергии в 40 населенных пунктах Хабаровского края. Без света остались более 36 тысяч человек. Кроме того, из-за мокрого снега и гололеда в регионе было ограничено движение автобусов на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и закрыта паромная переправа Ванино — Холмск.