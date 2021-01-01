Около 500 тысяч туристов посетят Крым в новогодние каникулы

На новогодние праздники в Крыму отдохнут около 500 тысяч туристов. Но это не поможет полуострову достигнуть рекордных результатов прошлого года.

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк отметил, что на снижении турпотока отобразились новогодние ограничения.

«На новогодние праздники, я думаю, 400-500 тысяч в Крыму отметится людей. С учетом того, что хорошие бронировки были в ноябре — многие отели были заполнены на 70%. Достигнуть результатов прошлого года вряд ли удастся. Но мы идем к этой цифре, которая была в прошлом году. К семи миллионам туристов мы должны подойти», — сказал он.

До второй волны коронавируса Черняк предполагал, что на полуостров в новогодние праздники приедут отдыхать около миллиона человек. Но из-за отмены массовых гуляний, корпоративов и концертов многие россияне решили отмечать Новый год дома.

Прогнозы на следующий год Черняк делать не стал. Он считает, что вакцинация поможет справиться с пандемией, но ее не провести за одну-две недели. Также на турпоток может повлиять открытие границ с другими странами.

Два года подряд в Крыму фиксировались рекордные потоки туристов. В 2018 году в республику приехали отдыхать 6,8 миллиона человек, а в 2019 — 7,4 миллиона человек. В 2020 году из-за пандемии пришлось сдвинуть туристический сезон, но из-за закрытых границ с другими странами, Крым к декабрю посетили около шести миллионов россиян.