Около 500 млн рублей выделят на развитие горнолыжного курорта Шерегеш
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что на развитие горнолыжного курорта Шерегеш (Кемеровская область) будет выделено около полумиллиарда рублей. Об этом написал сайт inc-news.
Выделенные средства пойдут на строительство и реконструкцию важных инфраструктурных объектов курорта. По словам Мишустина, это позволит обеспечить комфортные условия для отдыхающих и создаст новые рабочие места. Отмечается, что программа рассчитана на четыре года.
«Это одно из мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса, которая была утверждена по поручению президента», — напомнил премьер-министр.