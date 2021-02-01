Около 500 домов Новосибирска остались без электроэнергии
Около 500 домов в Новосибирске остались без электроэнергии утром 1 февраля. Свет начали отключать в 09:00 по местному времени, пишет «Царьград».
В целом обесточены оказались 499 зданий в семи районах города. В частности речь идет о десятках домов в Дзержинском, Калининском, Кировском, Ленинском и других районах. Самое большое количество домов с отключенным светом находятся в Октябрьском районе. Здесь без электричества остались люди в 196 домах.
По информации специалистов, такие сбои являются плановыми и связаны с ремонтными и профилактическими работами. Местным жителям пообещали возобновить электроснабжение вечером этого понедельника.