Около 500 домов Новосибирска остались без электроэнергии

В целом обесточены оказались 499 зданий в семи районах города. В частности речь идет о десятках домов в Дзержинском, Калининском, Кировском, Ленинском и других районах. Самое большое количество домов с отключенным светом находятся в Октябрьском районе. Здесь без электричества остались люди в 196 домах.

По информации специалистов, такие сбои являются плановыми и связаны с ремонтными и профилактическими работами. Местным жителям пообещали возобновить электроснабжение вечером этого понедельника.