Около 500 человек поборются за победу на чемпионате «Абилимпикс» в Подмосковье

Чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченным возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал в Подмосковье. За честь представить регион на Национальном чемпионате поборются 480 человек. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

Первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона Ольга Забралова уточнила, что среди участников — школьники, студенты и специалисты.

Ольга Забралова напомнила, что победители областного соревнования в дальнейшем будут представлять Московскую область на V Национальном чемпионате «Абилимпикс».

По словам первого зампреда правительства области — министра образования региона, соревнования проходят на 28 площадках по 62 компетенциям в сферах IT-технологий, услуг и сервиса, промышленных, творческих, педагогических и медицинских профессий, декоративно-прикладного искусства.

«Например, в Балашихинском техникуме ребята показывают свое мастерство в деле администрирования баз данных и обработки текста, в Жуковском техникуме соревнуются в столярном деле, в Павлово-Посадском техникуме проходят соревнования по электромонтажу и парикмахерскому искусству», — добавила Ольга Забралова.

В 2019 году в Московской области впервые проводятся соревнования по 20 компетенциям, среди которых туризм, психология, лоскутное шитье, кирпичная кладка, информационная безопасность и другие.

«Желаю всем ребятам удачи и уверенности в своих навыках, а победителям — достойно представить наш регион на высшем уровне», — заключила Ольга Забралова.