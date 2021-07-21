Около 50 тысяч контрафактных книг о Гарри Поттере изъяли в Курганской области

Полицейские в Курганской области изъяли почти 50 тысяч книг о Гарри Поттере, которые отпечатали без разрешения правообладателя. Ущерб составил 22 миллиона рублей.

«В ходе обысков полицейские изъяли почти 50 тысяч уже отпечатанных изданий, а также клише и полиграфическое оборудование. Причиненный правообладателю ущерб оценивается в сумму, превышающую 22 миллиона рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские выяснили, что генеральный директор одной из местных организаций печатал в арендованной типографии популярные книги без согласия правообладателя. МВД опубликовало видео из этой типографии. На кадрах видно, что речь идет о культовой серии книг о приключениях волшебника Гарри Поттера британской писательницы Джоан Роулинг.

Против предпринимателя завели уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Подозреваемого отправили под подписку о невыезде.