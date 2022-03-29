Около 50% россиян не почувствовали изменений в жизни после блокировки зарубежных соцсетей

Опрос сервиса «Работа.ру» и сети деловых контактов «Инсайдер» показал, что 47% жителей России не заметили никакого влияния на свою жизнь блокировок зарубежных социальных сетей. Об этом написал RT.

Примерно 18% респондентов заявили, что скорее не видят никаких последствий блокировок. Около 20% отметили частичное влияние недоступности некоторых площадок, и только 15% опрошенных заметили реальное влияние закрытия в России Instagram* и Facebook**.

«Еще до блокировок самой популярной социальной сетью среди российских пользователей была сеть „ВКонтакте“ — ее отметили 66% опрошенных. 58% респондентов рассказали, что активно пользовались приложением Instagram*. Еще 35% участников исследования отметили, что часто сидели в „Одноклассниках“», — говорится в опросе.

В исследовании приняли участие более одной тысячи респондентов из всех регионов России.

*Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.



**Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.