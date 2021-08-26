Около 50 человек погибли в аэропорту Кабула с момента начала эвакуации американскими военными. Об этом посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«В кабульском аэропорту бардак, американцы там не могут реально ничего обеспечить», — сказал дипломат.

Посольству пришлось своими силами проводить досмотр и проверку документов людей, которых накануне вывезли из Афганистана. И талибы* помогали проводить эвакуацию россиян. По словам Жирнова, они следили за тем, чтобы не было давки и была организована очередь. Дипломат отметил, что с «Талибаном»* вышло очень успешное взаимодействие по вывозу россиян из страны.

Жирнов также сообщил, что из Кабула эвакуировали всех российских граждан, пожелавших покинуть Афганистан. На четырех военно-транспортных самолетах Минобороны вывезли 360 россиян.

Ранее сообщалось об обстреле самолета ВВС Италии, по которому открыли огонь в аэропорту Кабула. На борту из страны вывезли более 100 человек. Обошлось без пострадавших.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России.